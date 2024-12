Lens ‍: Danso après Samba, la braderie continue

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal s’annonce terrible pour les supporters du RC Lens, qui s’apprêtent à perdre Brice Samba en partance vers Rennes. Kevin Danso pourrait lui aussi mettre les voiles au mois de janvier.

L’été dernier, le RC Lens espérait vendre pour environ 100 millions d’euros, un objectif que Joseph Oughourlian n’a pas réussi à atteindre. Les problèmes financiers des Sang et Or ne se sont pas résolus comme par magie et ce mois de janvier est donc principalement consacré aux ventes dans le Nord. Et cela promet d’être terrible pour Will Still ainsi que pour les supporters lensois, lesquels s’apprêtent à perdre leur capitaine Brice Samba, qui fait le forcing pour rejoindre le Stade Rennais. Un accord est proche d’être trouvé pour un transfert aux alentours de 15 millions d’euros et le gardien international français va donc rallier la Bretagne dans les jours à venir. Un coup dur auquel il va peut-être falloir ajouter le départ de Kevin Danso.

Taulier du RC Lens depuis plusieurs années, le défenseur autrichien est lui aussi sur le départ. A en croire les informations de Sky Sports, son avenir a de grandes chances de s’écrire en Premier League, où plusieurs formations le suivent avec attention. Wolverhampton en fait notamment sa priorité lors de mercato d’hiver et devrait rapidement dégainer une grosse offre aux dirigeants lensois. Le réveillon du nouvel An risque d’être particulièrement douloureux pour le RC Lens, d’autant plus que Jonathan Gradit pourrait lui aussi partir. A l’instar de Brice Samba, il est la cible du Stade Rennais. Difficile à ce jour de savoir à quoi va bien pouvoir ressembler l’effectif lensois le 1er février prochain. Une chose est certaine, il va évoluer en profondeur sans forcément faire un saut qualitatif, au contraire.