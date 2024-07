Le retour de Varane, Lens écrit la fin de l’histoire

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Libre après la fin de son contrat à Manchester United, Raphaël Varane est annoncé vers un possible retour au Racing Club de Lens. Mais compte tenu de ses prétentions salariales, le défenseur central a peu de chances de trouver un accord avec les Sang et Or.

Une destination se dégage pour Raphaël Varane. Depuis plusieurs jours, le défenseur central de 31 ans, laissé libre par Manchester United, négocie avec Côme. Le promu italien semble le mieux placé pour accueillir le Français pendant ce mercato estival. La piste menant au Racing Club de Lens est de moins en moins évoquée pour le joueur formé chez les Sang et Or. Si l’insider Mohamed Toubache-Ter revient sur ces rumeurs, c’est seulement pour souligner l’écart qui sépare les deux parties.

« Varane à Lens, aujourd’hui et pour le moment, c’est non, a écarté le spécialiste mercato sur le réseau social X. Trop compliqué à faire pour Lens. Les positions sont éloignées. » Cette mise au point confirme la tendance donnée par le président et propriétaire du RLC Joseph Oughourlian le mois dernier. « Je suis très étonné depuis deux semaines de certains articles qui ont pu être écrits », avait réagi l’homme d’affaires, mécontent de la gestion financière du club artésien.

Oughourlian avait prévenu

« Il se passe peut-être des choses dont je ne suis pas au courant. Mais j'imagine quand même que pour un investissement comme Raphaël Varane, parce que j'imagine que c'est un investissement, quelqu'un m'aurait peut-être passé un coup de fil ou m'aurait consulté. Si vous parlez à Joseph Oughourlian, le supporter de Lens, c'est mon rêve de faire venir Raphaël Varane. Maintenant si vous parlez au président-actionnaire… Il n'y a pas de négociations aujourd'hui. Il faudra regarder des éléments financiers. Quand vous faites un discours sur la rigueur financière, il faut aussi que ce soit suivi d'actions derrière », prévenait le patron lensois, tout de même prêt à investir sur l’attaquant messin Georges Mikautadze.