Le départ de Franck Haise à Nice confirmé par Lens

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Le propriétaire du RC Lens a confirmé le départ de Franck Haise. Ce dernier devrait rejoindre l'OGC Nice.

Le doute n'existait plus vraiment depuis l'annonce la semaine passée d'un accord entre le Gym et l'entraîneur lensois, mais ce lundi, Joseph Oughourlian, président du RC Lens, a annoncé en conférence de presse qu'effectivement Franck Haise ne sera plus sur le banc des Sang et Or la saison prochaine. Quatre ans après avoir succédé à Philippe Montanier, dont il était l'adjoint, le technicien de 53 ans va découvrir un nouveau challenge, le dirigeant du club nordiste ayant précisé qu'il n'avait pas voulu s'opposer au départ de Franck Haise pour l'OGC Nice.

UNE IMMENSE PAGE SE TOURNE AU RC LENS 😢❤️💛



Franck Haise, qui a mené au renouveau du club et à sa première qualification en Ligue des Champions 20 ans après sa dernière, rejoint Nice. 🤯



Passer de la Ligue 2 à la C1 en trois saisons, absolument EXCEPTIONNEL. 👏 pic.twitter.com/EOyeGLGSJC — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 28, 2024

« On aurait tous voulu que Franc reste. J'ai compris, peut-être un peu tard, qu'il allait partir au cours d'un diner, le 18 avril. Je pense que c'était déjà trop tard. Sa décision était prise. Je pense qu'il était fatigué de mois et de mois d'atermoiements, de changements de direction sportive, du rôle de manager général, et il voulait passer à autre chose. J'ai tout fait pour qu'il puisse rester au club, mais c'était déjà compliqué. Quand il m'a annoncé sa décision ferme et définitive, quelques jours après la fin du championnat, je n'ai pas cherché à le garder de gré ou de force. Quand un coach veut quitter un club, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. J'ai cherché à trouver un deal le plus vite possible avec le club de Nice. On avait intérêt à nous positionner sur d'autres profils. Nous avons un certain nombre de candidats. Ce club reste attractif. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore la bonne personne. Nous travaillons d'arrache-pied, sans nous presser. Les décisions précipitées, notamment celles prises sur la partie sportive depuis 18 mois, ont été payées très cher », a reconnu Joseph Oughourlian.