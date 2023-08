L1 ‍: Lens officialise Elye Wahi devant 38.000 spectateurs ‍!

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Le RC Lens tient son nouveau buteur. Devant 38.000 spectateurs et à quelques minutes du match face au Stade Rennais ce dimanche, Elye Wahi a paraphé son contrat en faveur des Sang et Or.

L’ancien attaquant de Montpellier, recruté pour une somme avoisinant les 30 millions d’euros, est le successeur tant attendu de Loïs Openda. Mi-juillet, l’attaquant belge avait rejoint le RB Leipzig pour 45 millions d’euros et depuis, les supporters lensois attendaient désespérément la venue d’un buteur. Folarin Balogun ou encore Chuba Akpom ont été ciblés mais c’est finalement Elye Wahi qui a été choisi pour occuper l’attaque lensoise cette saison alors que l’équipe de Franck Haise disputera la Ligue des Champions.