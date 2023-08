L1 ‍: Lens grille Montpellier et va s’offrir Aguilar ‍!

Dans : Lens.

En bataille avec Montpellier sur ce dossier, Lens va rafler la mise et s'offrir Ruben Aguilar pour plus de 3 millions d'euros et ainsi doubler le poste de Przemysław Frankowski.

En quête d'un piston droit avant la fin du mercato, le RC Lens a trouvé son bonheur. Selon les informations de l'insider Mohamed Toubache-Ter, un accord a été trouvé entre l'AS Monaco et les Sang et Or pour le transfert de Ruben Aguilar. Confronté à la concurrence de Montpellier sur ce dossier, Lens a été contraint de revoir sa première offre à la hausse et a finalement proposé 3,5 millions d'euros pour s'attacher les services du latéral droit français.

3eme offre de Lens acceptée par Monaco.

Le club de la Principauté n’a fait aucun cadeau & va récupérer 3,7M€ bonus compris.

Reste des papiers administratifs à régler & le latéral droit Ruben Aguilar s’envolera pr Lens.



Une proposition acceptée par le club de la Principauté ainsi que par le joueur, qui va s'engager pour trois ans en faveur du RC Lens. Un concurrent de poids pour Frankowski, bien seul à ce poste de piston droit depuis la blessure de Jimmy Cabot, victime d'une rupture des ligaments croisés en octobre dernier. Joueur de Monaco depuis 2019, Ruben Aguilar avait encore deux ans de contrat à l'ASM, où il a disputé un total de 123 matchs toutes compétitions confondues (3 buts).