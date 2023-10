Battre Arsenal n'est pas suffisant, Lens devra faire plus

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Le RC Lens a réalisé un énorme exploit mardi soir en battant Arsenal 2-1. Un succès significatif face au vice-champion d'Angleterre en titre et épouvantail du groupe B. Toutefois, Nabil Djellit ne s'enflamme pas et attendra avant de parler de qualification lensoise.

La Farmers League comme surnommée par les Anglais a vu l'un de ses représentants donner une leçon à un club de la si riche Premier League. Mardi soir, Lens a renversé Arsenal 2-1 à Bollaert. Une victoire acquise après une prestation collective aboutie. Certes, Lens n'a pas dominé les Gunners outre mesure dans le jeu mais l'état d'esprit et la qualité technique lensoise ont fait la différence. Les Sang et Or se sont offerts une victoire référence face au 2e du dernier championnat d'Angleterre et favori naturel du groupe B. Leader du groupe avec 4 points en 2 matchs, le RC Lens va t-il se qualifier en huitièmes de finale ?

Lens-PSV, match clé pour la qualification

La majorité des observateurs était dithyrambique envers les Lensois et surtout optimiste pour la suite. Avec ce résultat, Lens fait un candidat crédible aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un enthousiasme que tente de tempérer Nabil Djellit. Le journaliste de La chaîne L'Equipe préfère être prudent avec le RC Lens. Il rappelle que 4 matchs sont encore à jouer avec 12 points à récolter contre des adversaires difficiles comme Séville et le PSV. La double confrontation à venir contre le club néerlandais sera plus importante à ses yeux que le choc de mardi soir.

🔴🟡 Lens en route vers la qualif' ?



🎙️ @Nabil_djellit : "Il y a un enthousiasme, il faut arriver à le contrôler"#EDG pic.twitter.com/x0IfGRUDSg — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) October 4, 2023

« Le match contre le PSV est le match bascule pour eux en fait. J’attendrai ce match-là. S’ils le gagnent, ils ont quasiment une place en Ligue Europa garantie même si je ne sous-estime pas les deux autres (Séville et le PSV) loin de là. Séville c’est un spécialiste des coupes européennes, c’est pas parce qu’ils ont été accrochés à domicile que c’est fini. Leur histoire c’est de battre n’importe qui en coupe d’Europe depuis x années. Séville ils peuvent très bien gagner à Lens. On est au moment un peu chaud, un enthousiasme qu’il faut arriver à contrôler », a t-il analysé dans l'Equipe de Greg. Une prudence logique au vu des difficultés lensoises du début de saison. 15e de Ligue 1, le RC Lens reste encore perfectible et ne possède aucune marge sur des formations expérimentées en Europe comme Eindhoven ou Séville.