N2 ‍: Andy Carroll débarque à Bordeaux ‍!

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Recruté par Amiens en tant que joueur libre il y a un an, Andy Carroll va poursuivre sa carrière en National 2 aux Girondins de Bordeaux.

Il y a des trajectoires étonnantes et celle d’Andy Carroll en est une. Ancien joueur de Newcastle, West Ham mais surtout Liverpool, le buteur anglais de 35 ans évolue à Amiens en Ligue 2 depuis un an et dans les jours à venir, l’international britannique (9 sélections) va découvrir un échelon encore plus bas. Et pour cause, RMC indique ce mardi qu’Andy Carroll va s’engager aux Girondins de Bordeaux et qu’il devrait être qualifié pour jouer dès samedi face à Châteaubriant pour le retour au Matmut Atlantique.

L’an passé, Andy Carroll a inscrit 4 buts en 28 matchs de Ligue 2 et s’il a été utilisé par Omar Daf en ce début de saison avec Amiens, il n’était pas un titulaire au sein de l’équipe picarde. Une aubaine pour Bordeaux, qui a profité de la présence de John Williams, directeur sportif d’Amiens qui s’occupe également du recrutement du club au scapulaire, pour finaliser l’opération facilement. Voilà en tout cas un coup aussi inattendu que porteur d’espoirs pour les Girondins, où l'entraîneur Bruno Irlès ne va pas cracher sur un renfort aussi expérimenté en attaque.