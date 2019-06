FCGB : Visite médicale programmée, une deuxième recrue va signer

Après le Rennais Edson Mexer, un autre défenseur prochainement libre va s’engager avec les Girondins. Il s’agit d’Enock Kwateng (22 ans), dont les discussions avec le FC Nantes n’ont pas débouché sur une prolongation. Le latéral droit capable d’évoluer dans l’axe s’est finalement entendu avec Bordeaux pour un contrat de quatre ans, annoncent le compte Twitter Girondinfos ainsi que d’autres sources. A noter que la signature devrait intervenir rapidement puisque le joueur passé par les catégories de jeunes de l’équipe de France passe sa visite médicale ce jeudi.

