FCGB : Malcom annoncé à Tottenham pour 40 ME !

En grand froid avec ses dirigeants et les supporters en raison de ses performances et de son attitude, ses agents n’aidant pas non plus avec leurs messages sur les réseaux sociaux, Malcom pourrait bien faire ses valises, et plus tôt que prévu. Le média brésilien UOL annonce que les représentants de l’ailier bordelais et Mauricio Pochettino se sont vus cette semaine à Londres, avec un bilan très positif de ce rendez-vous. Il aurait été convenu d’une opération à hauteur de 40 ME qui ferait ainsi céder les dirigeants bordelais pour leur perle offensive, avec en plus de cela 10 ME de bonus potentiels.

Le média sud-américain ne précise pas si cette opération prendra effet dès le mois de janvier, ou s’il faudra attendre l’été prochain pour qu’elle se concrétise. Le joueur, qui ne semble plus vraiment concerné par la situation des Girondins, pourrait ne pas être retenu plus que cela, même si cela enverrait un message inquiétant à l’heure où le club aquitain va devoir se retrousser les manches pour aller chercher le maintien.