FCGB : En réalité, Bordeaux cherche l’opposé de Thierry Henry

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Après l’échec des négociations avec Thierry Henry, Bordeaux continue ses recherches concernant le successeur de Gustavo Poyet.

Claudio Ranieri, Hervé Renard, Vahid Halilhodzic… Beaucoup de noms sont cités depuis quelques jours, mais aucun ne semble vraiment se détacher. Et pour cause, le club aquitain n’a pas l’air pressé d’en terminer avec ce dossier. Alors que les Girondins avancent dans le flou, le président Stéphane Martin préfère éviter de se précipiter sur le premier venu.

« On prend notre temps pour bien réfléchir à la suite, a confié le dirigeant dans des propos relayés par Sud Ouest. Je ne suis pas du tout inquiet quand j’entends dire que les pistes se ferment. Beaucoup de noms sont avancés, nous, on réfléchit. Dans les jours qui viennent, il n’y aura pas de nomination. Après, il y a une trêve internationale de deux semaines. On a une réflexion qui n’est pas à faire dans l’urgence. »

Bordeaux veut un coach expérimenté

L’intérim d’Eric Bédouet pourrait donc durer, le temps que Bordeaux trouve la perle rare sur la base du profil décidé en interne. « A priori, quelqu’un d’expérimenté, a annoncé Martin. On souhaite quelqu’un qui a fait ses preuves, qui est capable aussi de gérer des jeunes joueurs parce qu’il y en a beaucoup et également un vestiaire cosmopolite. Ce ne sera pas forcément un Français. » Pas du tout la description de Thierry Henry...