FCGB : Cette recrue des Girondins fait bien marrer Luis Fernandez

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Accrochés par le Nîmes Olympique (3-3) dimanche dernier, les Girondins de Bordeaux ont alterné le bon et le moins bon. A l’image de leurs recrues estivales.

Au rayon des satisfactions, le double buteur Jimmy Briand a forcément marqué des points au poste d’avant-centre. Tout comme l’ailier nigérian Samuel Kalu qui confirme ses qualités de percussion match après match. En revanche, l’ancien capitaine de la réserve du FC Barcelone Sergi Palencia, plutôt intéressant lors de ses précédentes sorties, a déçu contre le promu. Le latéral droit prêté a délivré une passe décisive, mais il est surtout impliqué sur deux des trois buts encaissés. Ce qui n’a pas échappé à l’oeil d’un Luis Fernandez moqueur.

« Il y a eu ce retour de Jimmy Briand, on retrouve le Jimmy Briand, ce buteur qu’il est. On attendait avec impatience de le retrouver à ce poste d’avant-centre, et il a fait le job. Il a mis un doublé, dont le second où il est servi par Sergi Palencia, a commenté le consultant de beIN Sports. D’ailleurs, Palencia, c’est le Barça ou Barça B, d’où il vient ? C’est plutôt le Barça C, non ? Il faut qu’il s’améliore parce que bon… Sinon, dans ce Bordeaux-Nîmes, j’ai bien aimé Samuel Kalu. Maintenant, on va attendre avec impatience le retour de Jimmy Briand dimanche à Guingamp. » Avant la 6e journée de Ligue 1, les Girondins débuteront la phase de groupes de l’Europa League contre le Slavia Prague jeudi (21h).