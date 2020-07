FCGB : Bordeaux, Dinard, Rio, Paulo Sousa est partout

Dans : Bordeaux.

La situation est totalement ubuesque à Bordeaux, où le départ de Paulo Sousa ne fait aucun doute, mais traîne en longueur pour des raisons financières...

Et pour cause, le technicien portugais refuse de s’asseoir financièrement sur ses deux dernières années de contrat tandis que dans le clan de Frédéric Longuépée, on estime qu’il est inenvisageable de payer pour faire partir un coach qui veut lui-même s’en aller. Selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, le technicien portugais devrait donc être du voyage à Dinard, où les Girondins partent en stage de pré-saison à compter de lundi. Une situation qui ne convient pas à la direction bordelaise, qui souhaite se débarrasser de Paulo Sousa et de son salaire XXL. Mais durant son rendez-vous avec Frédéric Longuépée, l’ancien coach de la Fiorentina n’a pas adopté l’attitude d’un entraîneur souhaitant absolument partir.

L’énorme jeu de poker-menteur ne fait que commencer à Bordeaux, qui s’est d’ores et déjà mis d’accord avec Jean-Louis Gasset pour prendre la succession de Paulo Sousa, une fois que le départ du Portugais sera officiel. En attendant, l’entraîneur de 49 ans continue de jouer un double-jeu puisque selon les informations obtenues par Bruno Andrade, les agents de Paulo Sousa ont proposé les services de l’entraîneur des Girondins à Flamengo. Par ailleurs, on apprend que Leonardo Jardim a également été proposé au club de Rio de Janeiro. Reste maintenant à voir quelle sera l’issue de ce très long feuilleton, qui commence sérieusement à agacer les supporters à Bordeaux. Car pour l’heure, c’est avec un coach qui a très peu de chances de rester que les joueurs se préparent à la saison 2020-2021. Un contexte loin d’être idéal…