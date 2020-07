FCGB : Sousa bluffe, Gasset patiente… Bordeaux va remettre de l’ordre

Dans : Bordeaux.

Toujours aux commandes des entraînements des Girondins, Paulo Sousa ne parvient pas à trouver un accord avec Bordeaux pour une séparation à l’amiable. Pendant ce temps-là, son probable successeur Jean-Louis Gasset patiente.

C’est toujours le flou au Haillan. Certes, Bordeaux a passé l’obstacle de la DNCG grâce à l’apport de 30 millions d’euros de l’actionnaire King Street. Mais pour le reste, les Girondins ne sont pas plus avancés. On parle notamment de la situation de l’entraîneur. Alors qu’il a annoncé à ses cadres et à ses dirigeants qu’il souhaitait partir, Paulo Sousa est toujours là. Le Portugais ne parvient pas à trouver un accord avec la direction qui refuse de lui verser un centime malgré ses deux années de contrat restantes. Et si l’ancien coach de la Fiorentina décidait finalement de rester ? Lui qui envisagerait de poursuivre l’aventure si King Street accepte d’évincer Frédéric Longuépée.

A priori, ce n’est pas le plan du fonds d’investissement. Homme de confiance des Américains, le président des Marine et Blanc travaille tranquillement sur la succession de Sousa. Le dirigeant aurait même trouvé un accord total avec l'expérimenté Jean-Louis Gasset, qui n’attend plus que le poste se libère définitivement, révèle France 3 Aquitaine. Tout pourrait bouger dans les prochaines heures d’après la radio RMC, qui annonce qu’après l’audition réussie devant le gendarme financier du foot français, la direction va tenter de régler ce dossier pendant ce week-end.