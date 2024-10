CdF ‍: Dégoûté par Bordeaux, il prie pour ne pas les affronter

Dans : Bordeaux.

Par Adrien Guyot

La présence des Girondins de Bordeaux en National 2 n’est pas un énorme avantage pour tout le monde. Qualifié pour le 6ème tour de la Coupe de France, Bordeaux attend son adversaire. Un entraîneur d’une autre équipe a déjà affirmé son souhait d’éviter les Girondins.

C’est une nouvelle bonne raison pour les supporters de Bordeaux de ne pas apprécier le fait d’avoir vu leur club de coeur être relégué en National 2 cet été. Les Girondins ont effectué leur entrée en lice en Coupe de France bien plus tôt que ce qu’ils avaient l’habitude dans leur riche histoire. Bordeaux a déjà passé deux tours et s’est qualifié pour le 6ème tour de la compétition. Le club au scapulaire attend désormais de connaître l’identité de son adversaire au prochain tour. Cependant, la préfecture de Gironde a confirmé que si les Girondins de Bordeaux n’évoluent pas au MATMUT Atlantique, toutes leurs rencontres, qu’elles aient lieu à domicile ou à l’extérieur, ne pourront pas accueillir de public. Une situation forcément difficile alors que le club vient de démarrer l’une des périodes les plus difficiles de son histoire.

Un entraîneur ne veut pas tirer Bordeaux

Philippe Ollier, entraîneur de l’US Liège Cap-Ferret, pensionnaire de National 3 et également présent au stade du 6ème tour de la Coupe de France, a affirmé qu’il ne souhaitait pas tomber contre Bordeaux en raison de l’absence de public : «Si on peut éviter les Girondins, pas parce que c’est les Girondins de Bordeaux mais parce qu’il y a zéro public à leur match, on essayera de les éviter… Aujourd’hui, est-ce qu’il y a un réel plaisir de récupérer les Girondins, personnellement non… Si c’est pour jouer un match avec personne autour du terrain, aucun intérêt. Je leur laisse n’importe quel adversaire, sauf nous», constate-t-il sur TV7. Malgré le prestige du club, il est difficile pour les Girondins de Bordeaux de s’habituer à leur nouvelle vie. Il faudra pourtant faire avec toutes ces contraintes pour gravir les échelons et retrouver d’ici quelques années le plus haut niveau du football français.