Bordeaux ‍: Une visite à 100 millions d'euros pour sauver les Girondins

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Les Girondins de Bordeaux doivent de nouveau passer devant la DNCG la semaine prochaine. Et Gérard Lopez souhaite finaliser un prêt d'ici là, alors il a pris une initiative d'urgence.

C'est le quotidien Sud-Ouest qui le révèle, quatre représentants américains du fonds d'investissement qui pourrait aider Gérard Lopez à passer sereinement la saison 2024-2025 étaient présents mercredi à Bordeaux. Et ces émissaires ne se sont pas contentés de participer à des réunions, puisqu'ils ont visité le Matmut Atlantique, stade où les Girondins évoluent en Ligue 2. Pour cette visite, le club au scapulaire avait demandé à Thomas Jacquemier, le directeur général des Girondins de Bordeaux, de mener la délégation arrivée des Etats-Unis, preuve que Gérard Lopez mise beaucoup sur cela pour réussir à convaincre les investisseurs, dont on ne connaît pas encore l'identité, de lui apporter les 100 millions d'euros attendus. Même s'il se fait d'une discrétion absolue, le patron de Bordeaux travaille pour éviter le naufrage total d'un des clubs légendaires du football français.

Bordeaux doit tout boucler avant le 9 juillet

À six jours de l'audition des Girondins devant la DNCG, une délégation 🇺🇲 a visité le Matmut Atlantique en début d'après-midi 👀 https://t.co/wtmTgDzUkU — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) July 3, 2024

Même si l'optimisme est de mise du côté de Bordeaux, chaque jour qui passe rend de plus en plus nerveux les supporters girondins, lesquels savent que la Direction Nationale du Contrôle de Gestion pourrait se montrer moins tolérante si Gérard Lopez ne finalise pas ce deal avec ce fonds d'investissement. Pour rappel, Bordeaux a jusqu'au 8 juillet pour transmettre de nouveaux documents à la DNCG avant une audition prévue le 9 juillet. En première instance, et alors que le club s'attendait à une rétrogradation provisoire en National, le gendarme financier du football avait décidé d'un sursis à statuer, laissant ainsi un court délai supplémentaire au propriétaire pour finaliser ce deal. Après la visite du Matmut Atlantique, les choses pourraient s'accélérer et surtout se concrétiser, Bordeaux n'ayant plus réellement de temps à perdre.