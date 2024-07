Bordeaux rétrogradé puis racheté, un mardi fou en perspective

Dans : Bordeaux.

Par Guillaume Conte

C’est ce mardi que Bordeaux passe devant la DNCG, et Gérard Lopez joue très gros sachant qu’il risque une rétrogradation administrative en raison d’un énorme déficit financier qu’il n’a pour le moment pas réussi à combler.

L’homme d’affaire luxembourgeois a obtenu un délai le mois dernier pour présenter un nouveau plan permettant de conserver le club girondin en Ligue 2, mais le jour est désormais venu. Et selon les informations de France Bleu, le principal candidat au rachat de Bordeaux sera présent à la DNCG ce mardi. Il s’agit de FSG, pour Fenway Sports Group, qui va certainement confirmé être entré dans des négociations exclusives pour la vente du club. Suffisant pour convaincre le gendarme financier, alors que FSG est connu en Europe pour avoir des parts au sein de Liverpool notamment, mais aussi dans plusieurs franchises nord-américaines de sport ?

Un trou de 42 ME qui ne sera pas comblé aujourd'hui

Trois représentants du groupe américain sont donc au chevet des Girondins, et bien parti pour racheter le club, ce qui n’était pas spécialement prévu au départ. Mais devant les difficultés de Gérard Lopez, la tendance s’est inversée. Mais face à la DNCG, Lopez n’aura qu’une lettre d’intention à présenter, en plus du sérieux du potentiel acheteur, ce qui pourrait être perçu comme insuffisant, car cela ne garantit en rien un rachat et un épongement des dettes, qui sont tout de même de 42 millions d’euros. Et à ce sujet, FSG n’a effectué aucune offre et proposé aucune garantie ferme. Un épisode décisif mais tout de même très fragile pour la formation aquitaine, qui pourrait être rétrogradée administrativement dans la journée faute de preuves financières tangibles, mais avec la possibilité pour Bordeaux de faire appel alors que le rachat est toujours envisagé pour la fin du mois de juillet si les négociations continuent dans le bon sens.