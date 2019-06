FCGB : Le Barça effraie Bordeaux avec cette requête à 10 ME

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Liga.

Prêté aux Girondins de Bordeaux par le FC Barcelone la saison dernière, Sergi Palencia a réalisé une saison pleine en Ligue 1. Utilisé à 25 reprises par Eric Bedouet, Ricardo puis enfin Paulo Sousa, l’Espagnol a affiché un niveau globalement très correct. Ce qui pouvait légitimement donner envie aux décideurs girondins de miser sur lui en tentant de le recruter définitivement. Mais cela pourrait bien s’avérer plus compliqué que prévu.

En effet, le Mundo Deportivo rapporte en ce milieu de semaine que le FC Barcelone a fixé très haut le prix de Sergi Palencia. Et pour cause, c’est une somme frôlant les 10 ME que le champion d’Espagne en titre réclame pour son latéral de 23 ans. Autant dire qu’à ce prix-là, le directeur sportif bordelais Eduardo Macia devrait jeter l’éponge, et se concentrer sur d’autres dossiers, moins onéreux. Reste à voir si en Europe, un club est prêt à payer une telle somme pour Sergi Palencia…