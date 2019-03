Bordeaux : Paulo Sousa se rapproche...de Rome

Dans : Bordeaux, Serie A, Mercato.

Mardi, en marge de la défaite de Bordeaux contre Montpellier, le propriétaire américain des Girondins a annoncé qu'il espérait obtenir la signature de Paulo Sousa d'ici la fin de la semaine. Joe Da Grosa semblait très confiant concernant la venue de l'ancien entraîneur de la Fiorentina, du FC Bâle, Leicester et le Tianjin Quanjian pour remplacer Eric Bedouet.

Mais ce mercredi, le Corriere dello Sport annonce que Paulo Sousa sera dans les tribunes du stade Dragao de Porto afin d'assister, ce soir, au huitième de finale retour de C1 entre le club portugais et l'AS Rome. Et cela n'est pas anodin puisque le technicien portugais de 48 ans est cité comme le possible successeur d'Eusebio Di Francesco si la Roma devait se faire éliminer de la Ligue des champions. Depuis la déroute de Rome face à la Lazio, le limogeage de Di Francesco semble de plus en plus probable, et la venue de Paulo Sousa a pris du volume.