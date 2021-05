Bordeaux : Lizarazu dénonce les coupables

Dans : Bordeaux.

Les Girondins vivent probablement l'une des plus graves crises de leur longue histoire. Légende du club au scapulaire, Bixente Lizarazu n'a aucun mal à balancer les coupables de ce fiasco.

Natif du Pays Basque, et formé aux Girondins de Bordeaux, où il a débuté son extraordinaire carrière, Bixente Lizarazu ne peut pas rester insensible face aux événements actuellement traversés par son club de coeur. Et ce dimanche, le champion du monde 1998, consultant de TF1 a dit ce qu’il avait sur le coeur concernant le fiasco vécu par Bordeaux dont l’avenir est tout simplement en danger. Même s’il veut croire que les Girondins finiront pas trouver une solution afin d’éviter la faillite totale, Bixente Lizarazu ne cache pas son écoeurement face à ceux qui ont provoqué ce fiasco XXL.

Car Liza en est persuadé, les Girondins de Bordeaux sont victimes de l’incompétence des dirigeants qui viennent de se succéder. « L'histoire avait bien démarré ? Oui, par un bon numéro de flûte de la part de Joe DaGrosa. Un an après avoir dit qu'il visait un titre de champion de France avec les Girondins de Bordeaux, il se fait virer par King Street. Car King Street s’est rendu compte que DaGrosa avait fait n'importe quoi avec la carte de crédit du club. Et puis derrière, King Street a pris la suite et a démontré également son incompétence dans la gestion d'un club de football (...) Et maintenant, je suis très inquiet pour la suite, le club est sous la protection du tribunal et il va falloir trouver les bons investisseurs, les bons propriétaires, ça ne va pas être très simple », a reconnu, lors de Téléfoot, un Bixente Lizarazu aussi inquiet que mécontent concernant Bordeaux. Car si pour l'instant, plusieurs candidats à la reprise semblent vouloir reprendre les Girondins, il faut que tout cela se concrétise. Les supporters n'en peuvent plus des faux espoirs.