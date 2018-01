FCGB : Gourvennec va sauter annonce Riolo

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Déjà mal en point en Ligue 1, les Girondins de Bordeaux se sont enfoncés dans la crise dimanche après-midi en s'inclinant lors des 32es de finale de la Coupe de France face à Granville (2-1). Plus que jamais, l’avenir de Jocelyn Gourvennec à la tête du club aquitain semble menacé. Selon Daniel Riolo, l’ancien coach de Guingamp ne pourra pas résister à une éventuelle défaite à Troyes lors de la 20e journée de Ligue 1 la semaine prochaine. En revanche, le journaliste de RMC ne voit pas qui pourrait prendre la succession…

« Cette défaite traduit la crise que traverse Bordeaux. Pendant la trêve, j’étais persuadé que Gourvennec ne mangerait pas la bûche. Il faut dire que si les Girondins avaient viré Gourvennec, ils n’auraient pas su qui mettre. Résultat, Bordeaux va aller à Troyes. En cas de défaite, ils vont virer le coach. Ils le feront car ils seront dos au mur… Mais c’est surtout ce qu’il ne faut pas faire, licencier un coach quand tu es dos au mur. Et franchement, je ne vois pas aujourd’hui quel coach Bordeaux peut prendre. Il y a qui sur le marché ? » s’est interrogé le journaliste de RMC avant de conclure. « Au mercato, ils vont sans doute recruter un défenseur et un attaquant. Le club est obligé de bouger ». Pour l’heure, le club au scapulaire a enregistré une arrivée depuis le 1er janvier, celle de Souhaliho Meité, prêté six mois par l’AS Monaco.