Bordeaux liquidé, Gérard Lopez tente un ultime coup

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Gérard Lopez doit trouver 40 millions d’euros d’ici mardi pour sauver les Girondins de Bordeaux d’une relégation administrative en National. Mais pour l’heure, le flou règne autour de la situation du club au scapulaire.

Dans une situation financière intenable, les Girondins de Bordeaux misaient sur le rachat du club par Fenway Sports Group, par ailleurs propriétaire de Liverpool, afin de se sauver d’une relégation administrative en National. Il y a deux jours, le fonds d’investissement américain a douché les espoirs de toute une région en se retirant des négociations pour le rachat des Girondins de Bordeaux. La situation devient de plus en plus difficile pour Gérard Lopez, à qui il reste seulement quelques jours d’ici à mardi pour trouver une enveloppe totale de 40 millions d’euros à présenter à la DNCG et ainsi sauver la place des Girondins en Ligue 2.

Bordeaux va mourir, les joueurs sont au courant ! https://t.co/e1TbSGt1ai — Foot01.com (@Foot01_com) July 17, 2024

La tâche s’annonce difficile à tel point que mercredi soir, le journaliste Hanif Ben Berkane révélait que le dépôt de bilan « se rapprochait à grands pas » pour le club aquitain et que les joueurs ainsi que les employés avaient été mis au courant que l’histoire allait mal se terminer. Ce jeudi, un infime espoir est néanmoins permis car selon les informations de Vincent Romain, journaliste pour Sud Ouest, Gérard Lopez n’a pas encore jeté l’éponge de manière définitive.

Gérard Lopez n'a pas encore jeté l'éponge

« Des retours qu'on a, aucune annonce n'a été faite aux joueurs ou aux salariés pour dire que Gérard Lopez jetait l'éponge et que le dépôt de bilan était inévitable. Inquiétude à tous les étages bien sûr, mais "ça travaille" encore pour trouver une solution (de l’argent). Je dis pas que j'ai raison et que les autres ont tort, ni l'inverse. Je fais juste part des différents retours que j’ai. Vu le déroulé des derniers mois, être 100% affirmatif et péremptoire serait présomptueux » a publié le journaliste sur son compte X. Pour les Girondins de Bordeaux, il existe donc un infime espoir auquel se raccrocher pour les jours à venir, et cela même si la situation est plus précaire que jamais. Les prochains jours seront décisifs pour Gérard Lopez, dans l’obligation de trouver un investisseur sur le gong afin de sauver les Girondins de Bordeaux, un club historique du football français, d’une véritable catastrophe.