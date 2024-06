L2 ‍: Bordeaux relégué, la DNCG exige 30 ME en urgence

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Les Girondins de Bordeaux passent ce jeudi devant la DNCG avec l’espoir d’éviter une rétrogradation administrative en National.

Comme en 2022, les Girondins de Bordeaux pourraient être rétrogradés administrativement, cette fois de la Ligue 2 au National. Et pour cause, L’Equipe indique dans son édition du jour que le club au scapulaire passe ce jeudi devant la DNCG avec pour objectif d’éviter cette terrible sanction. La tendance n’est pas forcément positive car d’après le quotidien national, les discussions avec un partenaire financier capable de soutenir le club n’ont « pas été finalisées à temps ».

Dès lors, il y a de quoi trembler pour les supporters des Marine et Blanc, d’autant que les Girondins de Bordeaux avaient demandé le report de leur audition initialement programmée le 19 juin dans le but d’aller au bout du processus enclenché en septembre dernier dans les temps. Ce n’est à priori pas le cas et selon les sources, il manque toujours entre 30 et 43 millions d’euros pour rassurer la DNCG et assurer la présence des Girondins de Bordeaux en Ligue 2 la saison prochaine. Les prochaines heures promettent d’être stressantes pour les supporters bordelais. En cas de rétrogradation administrative en National prononcée par la DNCG, il y a fort à parier que les Girondins feront appel pour gagner du temps, avec un espoir de réussir à éviter la catastrophe de justesse.