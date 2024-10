Bordeaux ‍: Les Girondins bientôt expulsés du Haillan ‍?

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

On l'a appris mercredi, un plan social va envoyer 97 salariés des Girondins de Bordeaux au chômage. La question de la présence du club au Haillan se pose désormais.

La crise traversée par le club au scapulaire n'est pas que sportive. Tandis que le club dirigé par Gérard Lopez évolue désormais en National 2, sans que la présence de ce dernier aux commandes du club ne soit remise en cause, 97 salariés ont appris qu'ils allaient être licenciés en raison de la mauvaise gestion des Girondins. Une situation forcément dramatique, mais qui pourrait ne pas être le point final de la dégringolade d'un des clubs les plus légendaires du football français.

France Bleu Gironde annonce que la ville pourrait remettre en cause la présence des Girondins de Bordeaux au célèbre château du Haillan, puisqu'il n'y aura plus que dix personnes pour faire fonctionner administrativement le club. Propriétaire du Haillan et de ses terrains, la ville de Bordeaux a demandé un état des lieux et pourrait trancher dans le vif concernant cet endroit mythique où les Girondins s'entraînaient.

Bordeaux éloigné du Haillan ?

Car dans la situation actuelle, un euro est un euro, et les élus bordelais ont déjà fait beaucoup de cadeaux au club de Gérard Lopez, même si ce dernier espère toujours pouvoir rester au Haillan. « Sur la partie château, la direction bordelaise compte bien y maintenir le siège social du club et ses bureaux (...) Pour les terrains, la réflexion est en cours. Il faut savoir que l'entretien des deux principaux terrains coûte 240.000 euros et la plupart des annexes 30.000 euros. Enfin, pour le moment, les locaux du centre de formation gardent une certaine utilité pour les nouveaux joueurs en attendant qu'ils trouvent un logement sur Bordeaux et ses alentours », explique Clément Carpentier. De quoi donner un peu plus le blues aux supporters des Girondins de Bordeaux, dont une majorité espère que Gérard Lopez finira par partir. Pour l'instant, ce n'est pas du tout d'actualité.