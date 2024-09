Bordeaux ‍: Le candidat à la reprise des féminines renonce

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Après l'annonce par la DNCG de l'exclusion des équipes féminines des Girondins de Bordeaux des compétitions nationales, l'unique candidat au rachat de cette section a annoncé son retrait du dossier.

« Sphera Partners LLP a indiqué hier soir à la Direction du FC Girondins de Bordeaux sa volonté de ne pas faire appel de la décision de la DNCG du 5 septembre 2024 d’exclure l’équipe première féminine du FC Girondins de Bordeaux des compétitions nationales. En plein début de levée de fonds, Sphera Partners LLP n’a pas été en mesure d’apporter les garanties nécessaires au financement des activités du club. Depuis un mois et l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du FC Girondins de Bordeaux, la direction et les conseils du Club se sont consacrés très intensément à ce projet de transfert de la section féminine à Sphera Partners LLP pour tenter d’éviter sa disparition. Les parties étaient parvenues à un accord et devaient procéder à son exécution. Alors qu'il avait garanti disposer des fonds nécessaires, Sphera Partners LLP a fait part d’une défaillance inattendue le jour de l’audition qui a remis en cause leur capacité à mettre en œuvre ses engagements. Conscient des moyens et des efforts très importants déployés par le Club, Sphera Partners LLC nous a fait part de son profond regret, conscient de ses conséquences, actées dès le jugement d’ouverture de la procédure de redressement, d’un arrêt de l’activité de football féminin et de son centre de formation. Le Club travaille désormais, avec les parties prenantes du club, à des solutions alternatives d’urgence pour permettre la survie du FCGB Féminines », indiquent les Girondins de Bordeaux dans un communiqué.