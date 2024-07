Bordeaux ‍: Gérard Lopez prend une décision stupéfiante

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Officiellement rétrogradés en National mardi par la DNCG, les Girondins de Bordeaux sont au bord du gouffre. Mais le propriétaire Gérard Lopez n’a pas l’intention de laisser sa place pour autant.

La situation des Girondins de Bordeaux est plus préoccupante que jamais. Après l’échec des négociations entre Gérard Lopez et Fenway Sports Group, le club au scapulaire a officiellement été relégué en National par la DNCG mardi. Un coup dur pour les supporters bordelais, qui avaient repris espoir lundi avec le retour à la table des négociations de Fenway. Une semaine après avoir annoncé son retrait des discussions, le fonds d’investissement américain, notamment propriétaire de Liverpool, a de nouveau négocié avec Gérard Lopez.

Gérard Lopez rejettera toutes les offres de rachat

Aucun accord n’a finalement été trouvé. Un échec pour le propriétaire des Girondins de Bordeaux, incapable de trouver les 40 millions d’euros exigés par la DNCG pour maintenir le club aquitain en Ligue 2. La situation devient intenable pour l’homme d’affaires luxembourgeois et pourtant, il n’est pas question pour lui d’envisager un départ selon L’Equipe. Dans son édition du jour, le quotidien national nous apprend que Gérard Lopez n’a aucunement l’intention de quitter les Girondins de Bordeaux à moyen terme.

Bordeaux n'ira pas en National, le pire est à venir https://t.co/kEjHDpuKBv — Foot01.com (@Foot01_com) July 23, 2024

« Il affirme qu'il restera à la barre et qu'il rejettera toutes les offres de rachat qui pourraient arriver » écrit le journaliste Emery Taisne, spécialiste des Girondins. Le quotidien sportif révèle que « la seule concession » que Gérard Lopez est prêt à faire concerne la potentielle entrée au capital d’investisseurs locaux dans les semaines à venir. Malgré cette posture, Gérard Lopez assure à ses interlocuteurs qu'il a fait son maximum pour que les négociations avec Fenway aboutissent à un accord. Mais la situation économique du club et notamment le coût du stade a effrayé le propriétaire de Liverpool, qui a préféré se retirer. De leur côtés, les joueurs bordelais sont toujours en Espagne et ne sont mis au courant de rien. La situation est plus bancale que jamais à Bordeaux, où Gérard Lopez espère un redressement judiciaire « avec l’espoir de jouer sur les textes » pour repartir en National à la rentrée et non en National 2.