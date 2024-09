Bordeaux ‍: Gérard Lopez jamais tranquille il lui promet l'enfer

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Les Girondins de Bordeaux traversent l'une des pires périodes de leur histoire et Gérard Lopez est plus que jamais critiqué. Certains supporters bordelais ne veulent d'ailleurs pas le laisser tranquille et le forcer au départ.

A Bordeaux, la situation revient peu à peu au calme après des semaines de chaos. La rétrogradation du club au scapulaire en National 2 a énormément fait parler, tout comme la gestion du club de Gérard Lopez. Ce dernier est acculé par des fans qui réclament son départ, alors que Lopez est récemment passé devant le Tribunal de commerce de Bordeaux afin de clarifier encore une fois la situation économique des Girondins. Le 17 septembre dernier, Djino Forté, fidèle supporter bordelais, l'a d'ailleurs pris à partie dans une vidéo rapidement devenue virale.

Gérard Lopez, ce n'est que le début à Bordeaux

Lors de quelques mots donnés au Talk sur WebGirondins, Forté est revenu sur cet épisode et en a dévoilé le but : « L'idée était d'être devant le tribunal pour voir si Gérard Lopez était présent pour l'interpeler, et lui dire ce qu'on pense de sa gestion du club. La North Gate avait positionné une banderole pour aussi interpeler Gérard Lopez, il y avait aussi des journalistes devant le tribunal. Il faut savoir que Gérard Lopez est sortie par l'entrée principale avec son équine, et n'a pas voulu parler à la presse. Il ne parle que quand il le souhaite. Il a du penser qu'il était judicieux de sortir devant le tribunal et de faire quelques pas dans les rues de Bordeaux, à son aise avec une séquence positive pour lui. Mon intention était de dire à Gérard Lopez qu'il ne serait pas tranquille s'il reste aux Girondins de Bordeaux. Car ce n'est qu'un sursis de plus de passer devant le tribunal. Lui faire comprendre que les supporters des Girondins ne le lâcheront pas lui et ses équipes. On ne peut pas laisser passer ». Les prochaines semaines risquent donc d'être encore mouvementées à Bordeaux. Car même si de l'espoir demeure pour une montée en fin de saison à l'échelon supérieur, c'est la majeure partie des fans qui veut le faire sans la présence de Lopez. Et cela peut se comprendre.