Bordeaux fait officiellement appel de sa rétrogradation en N2

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Les Girondins de Bordeaux avaient jusqu'à ce jeudi pour faire appel de leur rétrogradation en National 2. Et c'est ce qu'ils ont finalement fait.

Les supporters bordelais se demandaient ce que Gérard Lopez allait faire suite à la décision de la commission de fédéral de contrôle des clubs qui avait décidé d'envoyer le club au scapulaire en N2. Finalement, le propriétaire des Girondins a décidé de faire appel de cette nouvelle sanction, annonce L'Equipe. Lopez va devoir passer devant la chambre d'appel de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) qui confirmera ou pas la décision de la commission de fédéral de contrôle des clubs.

Si la rétrogradation des Girondins de Bordeaux en National 2 était confirmé, alors les dirigeants pourraient se tourner vers le CNOSF, sachant que les championnats de National et de National 2 reprennent dans un peu plus d'une semaine. Du côté de Bordeaux, on pense pouvoir intégrer la compétition même avec quelques journées de retard si les décisions tardaient un peu avant de tomber.