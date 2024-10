Bordeaux ‍: « ‍Des gens se font virer ‍», il vise Gérard Lopez

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

La situation de Bordeaux ne laisse pas indifférent les anciens du club au scapulaire. Interrogé par BeInSports, Benoit Costil a évoqué le glorieux passé des Girondins et espère un avenir plus radieux.

De la Ligue 1 à la National 2 en seulement quelques années, les Girondins de Bordeaux sont tombés bien bas. Le club détenu par Gérard Lopez a multiplié les erreurs sportives et financières, ce qui a entrainé sa chute au plus bas de l’échelon professionnel. La situation est dramatique pour les amoureux de ce club historique du championnat de France. Les anciens joueurs de Bordeaux sont également touchés, et c’est notamment le cas de Benoit Costil. Dans une interview accordée à BeInSports, l’ex-gardien des Girondins et de l’Equipe de France a fait savoir que la situation du club au scapulaire ne le laissait pas insensible.

Au contraire, Costil se dit préoccupé par la déchéance de Bordeaux, mais il espère toujours un avenir plus radieux, à condition toutefois que les gens à la tête du club changent. Sans citer son nom, le gardien de 37 ans en appelle clairement au départ de la direction en place et notamment de Gérard Lopez. « C’est un gâchis terrible… Quel club ! Les Girondins de Bordeaux quoi, un passé de joueurs fantastique, énorme, des gens qui ont fait beaucoup pour ce club. Moi quand je viens, c’est parce que c’est le scapulaire, ça représente quelque chose, on me présente un club où il fait bon vivre. Les joueurs restaient longtemps, le club jouait la Ligue des Champions ou l’Europa League » a lâché Benoit Costil avant de poursuivre.

Costil espère un avenir radieux pour Bordeaux

« Je ne peux pas être heureux de la situation de Bordeaux, ça me touche, ça ne me fait pas plaisir. Il y a des gens qui se font virer et qui ne le méritent pas, je suis encore en contact avec pas mal de gens là-bas. J’ai fais cinq ans, même si la fin est terrible, ça marque une longue période de ma carrière. J’espère et je souhaite que ce club reparte, je suis convaincu qu’il va repartir, mais j’espère qu’il repartira avec des bonnes personnes à la tête du club, des personnes saines qui seront là pour les Girondins de Bordeaux » a livré Benoit Costil, qui continue de suivre avec attention la situation du club bordelais, avec l’espoir que les choses évoluent positivement dans les mois et les années à venir. Même si pour l’instant, Gérard Lopez n’a aucunement l’intention de se séparer de son club, ce que regrettent la quasi-totalité des supporters et des observateurs.