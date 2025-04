EL ‍: Le bourreau de l'OL forfait pour le match retour

Dans : Foot Europeen.

Par Nathan Hanini

Manchester United a encore pris l’eau ce dimanche 13 avril du côté de St James’s Park face à Newcastle. Les Red Devils s’inclinent 4-1 et perdent un élément fort en vue du retour en quart de finale d’Europa League ce jeudi face à l’OL.

Quatre buts encaissés, une nouvelle erreur de son gardien de but, les rencontres de Manchester United se suivent et se ressemblent. Ce dimanche après-midi, les Red Devils ont concédé une petite fessée contre Newcastle. Avant le match retour face à l’OL en Europa League, l'entraîneur Ruben Amorim a connu un nouveau coup dur, la sortie sur blessure de Joshua Zirkzee, touché à la cuisse. Buteur jeudi dernier au Parc OL, l’attaquant néerlandais va rater le match retour ce jeudi à Old Trafford, cela ne fait aucun doute pour la presse anglaise qui parle de deux à trois semaines d'absence.