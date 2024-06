Bordeaux au bord du gouffre, la DNCG fait un cadeau

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

De nouveau en grande difficulté, Gérard Lopez doit combler un gros déficit avant son passage devant la DNCG. Le propriétaire des Girondins a apparemment trouvé la solution grâce à un fonds d’investissement américain. Mais le deal n’est pas encore conclu et le gendarme financier se montre indulgent.

Critiqué pour sa gestion et son absence à Bordeaux, Gérard Lopez n’est pas resté les bras croisés. Le président et propriétaire des Girondins a vite compris que son équipe ne remontrait pas en Ligue 1 la saison prochaine. C’est pourquoi l’homme d’affaires s’est activé pour trouver un partenaire financier, ou plutôt un sauveur. Le club aquitain présente encore un déficit estimé à au moins 35 millions d’euros. Un montant à trouver au plus vite afin de rassurer la DNCG.

L’audition était justement prévue ce mercredi 19 juin. Mais selon les informations de Sud Ouest, Bordeaux a demandé et obtenu le report de son rendez-vous. Les dirigeants bordelais devront finalement passer devant le gendarme financier le jeudi 27 juin. Cette réponse positive de la DNCG laissera plus de temps à Gérard Lopez pour boucler l’opération en cours. Comme révélé la semaine dernière, l’Hispano-Luxembourgeois s’est entendu avec un fonds d’investissement américain.

Une nouvelle dette pour Lopez

Son identité et le montant apporté n’ont pas filtré. Mais ce nouvel acteur, qui ne devrait pas entrer dans le capital du club, semble disposé à prêter la somme suffisante pour combler le déficit et repartir en Ligue 2 la saison prochaine. Mieux encore, l’entourage de Gérard Lopez confiait que le fonds d’investissement américain acceptait de financer le projet des Marine et Blanc sur plusieurs saisons. La nouvelle n’a pourtant pas rassuré les observateurs et supporters des Girondins. Et pour cause, le patron du FCGB semble parti pour endetter le club. Le tout sans être inquiété par la DNCG.