FCGB : Bordeaux a rigolé devant cette offre à 42ME au mercato

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Mercato.

Homme fort des Girondins de Bordeaux cette saison, Malcom devrait enflammer le mercato du club au scapulaire cet été.

Il faut dire qu’en janvier, le Brésilien était déjà très courtisé. Mais Stéphane Martin avait fermé la porte à un départ de son atout offensif n°1. Dans une interview accordée à 20 Minutes, le président de Bordeaux a d’ailleurs confirmé qu’il ne se priverait pas de faire monter les enchères cet été. « C’est, à son âge, un des joueurs les plus coté sur le marché, avec déjà du vécu et des références. On n’a pas fixé de prix, mais on espère, s’il doit partir, récupérer le plus possible, oui » a-t-il expliqué.

D’ailleurs, le Daily Mirror en dit plus sur l’intérêt d’Arsenal pour Malcom. Selon le tabloïd anglais, les Gunners ont proposé 42ME à Bordeaux pour recruter l’ailier droit aquitain. Une proposition sérieuse, mais insuffisante aux yeux des dirigeants bordelais pour l’attaquant, pré sélectionné avec la sélection brésilienne. Reste désormais à savoir quel tarif sera réclamé par Bordeaux en juin prochain. Sachant que désormais, le Bayern Munich est également sur les rangs, en plus des cadors anglais…