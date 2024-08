26 joueurs pour deux équipes, Bordeaux joue avec le feu

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Ce samedi, les Girondins de Bordeaux entament la compétition en N2 et en N3 avec des effectifs très réduits. La colère contre Gérard Lopez ne va pas baisser.

Bordeaux est l'un des grands clubs historiques du football français, et ce samedi ses supporters doivent se pincer pour y croire. Non seulement les Girondins seront en National 2, mais en plus Bruno Irles n'aura sous ses ordres que 14 joueurs, dont 3 étaient au club la saison passée, pour la réception de Poitiers à huis clos. Avec un effectif composé à l'arrache cette semaine, avec l'aide de John Williams, directeur sportif d'Amiens qui est venu travailler bénévolement à Bordeaux, le club au scapulaire n'aura donc que trois remplaçants possibles pour son premier match de la saison, sachant que l'un des remplaçants est gardien de but. Car pour cette rencontre, le nouvel entraîneur bordelais n'a pas été en mesure de déshabiller l'équipe de National 3 qui de son côté n'aura que douze joueurs à mettre ce samedi aussi sur la feuille de match contre Colomiers.

LE GROUPE 🔵⚪



Découvrez un groupe de 14 joueurs pour le premier match de la saison face au Stade Poitevin.#MarineEtBlanc pic.twitter.com/Xhc2fu5y1A — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 31, 2024

Bordeaux n'avait pas d'autre choix, puisque la formation de N3 a déclaré forfait le week-end dernier et qu'un autre forfait aurait signifié l'exclusion du club. Il a donc fallu jongler entre les deux équipes, et c'est ainsi que Rio Mavuba et Paul Baysse devraient donc jouer ce samedi. Pendant que le sportif bricole, du côté des supporters bordelais, on est toujours remonté contre l'actuel propriétaire, Gérard Lopez, lequel reste solidement à son poste alors que les Girondins de Bordeaux affichent un déficit de 100 millions d'euros. A quelques heures de ces deux matchs, le groupe d'Ultras de la North Gate Bordeaux a diffusé sur X des photos d'une rencontre avec les joueurs des Girondins et d'une banderole affichée devant le Haillan avec un message clair « Lopez dégage ! »