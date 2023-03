TV : Irlande - France, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Trois jours après sa démonstration de force face aux Pays-Bas, l’équipe de France se déplacera en Irlande pour le compte de la deuxième journée des qualifications pour l’Euro 2024.

Quelle heure pour voir Irlande - France ?

La finale perdue contre l’Argentine à la Coupe du Monde 2022 est maintenant de l’histoire ancienne. En basculant vers l’Euro 2024 avec une nouvelle génération, sans certains cadres partis à la retraite comme Lloris ou Varane, la France a tourné la page contre les Pays-Bas vendredi. Ce qu’elle essaiera de confirmer face à l’Irlande ce lundi 27 mars à 20h45. Une rencontre qui se jouera à l’Aviva Stadium de Dublin et qui sera arbitrée par le Portugais Artur Soares Dias.

📍 Dublin

🏟️ Aviva Stadium

🙌 50 000 places

🇫🇷 2 900 français



🇮🇪🇫🇷 demain à 20h45 sur TF1 pic.twitter.com/W1lF929nO9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 26, 2023

Sur quelle chaîne regarder le match Irlande - France ?

Comme le match de vendredi face aux Pays-Bas au Stade de France (4-0), les Bleus seront une nouvelle fois à l’affiche sur TF1, puisque cette deuxième rencontre des qualifications pour l’Euro 2024 sera aussi sur la Une. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires, alors que Saber Desfarges sera en bord terrain.

Prochain match de la France en Irlande ce lundi à 20h45 sur TF1 en éliminatoires de l'Euro 2024.

Commentaires : @gregmargotton et @BixeLizarazu

Bord terrain : @SaberDesfa pic.twitter.com/S0gWkti21K — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) March 24, 2023

La compo probable de la France contre l’Irlande :

Après avoir aligné sa nouvelle équipe-type face aux Pays-Bas vendredi, Didier Deschamps pourrait refaire confiance au même onze de départ, qui a parfaitement abordé son match de rentrée. Derrière leur nouveau capitaine Kylian Mbappé, les Bleus auront l’ambition de remporter une deuxième victoire de suite contre un autre concurrent direct pour faire un premier pas vers la qualification pour l’Euro 2024.

La compo probable de l'équipe de France contre l'Irlande : Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, Théo Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Kolo Muani, Giroud, Mbappé.

La décla d'avant-match :

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France : « L'objectif est le même que face aux Pays-Bas dans un contexte et face à une équipe différente. Je veux faire l'équipe la plus dangereuse possible et avoir la même efficacité que face aux Néerlandais. Cela ne veut pas dire que je vais la reconduire en intégralité. J'ai encore un peu le temps de la réflexion. Vendredi, il y a eu une débauche d'énergie importante. Il faut savoir si tout le monde a bien récupéré et ne pas prendre de risques. L'Irlande restera toujours dans sa tradition avec de la générosité et de l'enthousiasme. Cela fait partie de son ADN. De ce que j'ai vu récemment, elle utilise moins le jeu direct et la verticalité. Ils construisent plus au sol. Mais ils auront toujours leur public derrière eux. Ça va pousser. Il ne faudra pas faire moins que contre les Pays-Bas. L'objectif sera d'amener du monde devant, d'avoir la maîtrise, d'être dangereux et efficace ».