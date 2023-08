Thierry Henry en finale, la FFF fait durer le suspense

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un nouveau sélectionneur pour les Espoirs après le licenciement de Sylvain Ripoll, la Fédération Française de Football étudie notamment la piste Thierry Henry. L’ancien attaquant semble faire partie des finalistes en contact avec l’instance.

L’équipe de France Espoirs connaîtra bientôt le nom de son prochain sélectionneur. Après la défaite contre l’Ukraine (3-1) en quarts de finale de l’Euro cet été, la Fédération Française de Football a licencié Sylvain Ripoll dont le successeur devrait être nommé « dans les prochains jours ». Ce sont effectivement les mots de Philippe Diallo. Aux côtés d’Hubert Fournier (DTN) et de Marc Keller (membre du Comex), le président de l’instance, qui a accompagné l’équipe de France féminine en Australie pour le Mondial, forme le trio en charge de cette nomination.

Le successeur de Noël Le Graët pourrait bien désigner Thierry Henry pour entraîner les Bleuets. Mais pour le moment, le dirigeant ne laisse rien filtrer sur l’identité de l’heureux élu. « Des avancées sur ce dossier, notamment avec Thierry Henry ? Je répondrai en partie seulement. Ce dossier je le suis et je le suivais déjà en Australie de très près. La décision devrait intervenir dans les prochains jours, a confié Philippe Diallo à L’Equipe. Si nous avons des finalistes ? Absolument. »

Un sélectionneur bientôt nommé

« C'est un poste important, avec notamment les Jeux Olympiques l'an prochain. Ceux-ci suscitent beaucoup d'envie chez beaucoup de potentiels sélectionneurs de talent. On a beaucoup de gens intéressés, a poursuivi le président de la FFF. Nous sommes en train de finaliser celui qui aura en charge les Espoirs pour les qualifications à l'Euro 2025 et les JO. Je ne veux pas vous en dire beaucoup plus, mais les choses avancent. » La semaine dernière, le consultant Thierry Henry, libre de tout contrat et soutenu par le ministère des Sports, était annoncé favori pour le poste malgré la concurrence de Jocelyn Gourvennec.