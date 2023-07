Ripoll en danger, la France panique avant les JO

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'équipe de France Espoirs n'a pas passé le cap des quarts de finale lors de l'Euro 2023 alors que l'objectif de la FFF était le dernier carré. Sylvain Ripoll va devoir s'expliquer et à un an des JO il sait qu'il est en danger.

La délégation française n’a pas traîné dimanche soir à Cluj, l’élimination au stade des quarts de finale de l’Euro face à l’Ukraine n’étant visiblement pas prévue au scénario. Mais, Sylvain Ripoll n’a cependant pas échappé aux questions, et le sélectionneur des Espoirs, conscient d’être désormais sur un siège éjectable, a assumé son énorme échec, un de plus. « C’est une grosse grosse déception. Évidemment que ce résultat va engendre des critiques. L’objectif assigné par la FFF était d’être qualifié pour les demi-finales et on n’est pas dans les clous. Nous allons digérer cette élimination et on discutera avec la direction après », a confié Sylvain Ripoll. Et même si ce dernier a balayé les interrogations sur son avenir personnel, alors que désormais, il faut préparer les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, le sujet sera rapidement abordé.

La FFF ne va pas supporter cela avant les JO

🔚 Fin de l'EURO U21 2023 pour nos Bleuets qui s'inclinent en quart de finale face à l'Ukraine.#FRAUKR | #EuroEspoirs pic.twitter.com/UYqzsLTnA1 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 2, 2023

Présent en Roumanie pour assister au tournoi, Philippe Diallo a vite pris la tangente après l'élimination des Espoirs français, zappant les questions. Mais, le président de la Fédération Française de Football est bien conscient qu'aborder les JO dans cette situation est difficilement envisageable. C'est pourquoi, selon L'Equipe, une réunion est d'ores et déjà prévue dans les prochains jours afin d'aborder le cas des Espoirs, et surtout l'avenir de Sylvain Ripoll à la tête de cette équipe pourtant bien armée avec des joueurs tels que Le Fée, Cherki, Gouiri et les autres.

Depuis dimanche soir, le sélectionneur des Espoirs se fait dézinguer, nombreux étant ceux qui estiment que son incapacité à gérer cette équipe de France est confirmée et qu'il serait grave de rester sans rien faire. Tout comme il l'a fait avec l'équipe de France féminine, le patron de la FFF va devoir faire un choix, et forcément le plus vite sera le mieux.