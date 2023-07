Euro Espoirs ‍: Énorme désillusion pour les Bleuets face à l’Ukraine

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Quart de finale de l’Euro Espoirs :

Cluj Arena (Roumanie).

France Espoirs - Ukraine Espoirs : 1 à 3.

Buts : Cherki (19e) pour la France U21 ; Sudakov (32e sur penalty, 44e) et Bondarenko (86e) pour l’Ukraine U21.

Désireuse d’aller le plus loin possible dans cet Euro Espoirs, l’équipe de France est tombée sur plus forte qu’elle contre l’Ukraine ce dimanche soir dès les quarts de finale (1-3).

Suite à une phase de poules rondement menée, la France débutait pourtant parfaitement son quart de finale. Sur un centre en retrait de Barcola, Cherki ouvrait effectivement la marque d’un geste de classe avec une feinte de frappe et un tir puissant du gauche (1-0 à la 19e). Un avantage de courte durée, vu que l’Ukraine revenait vite dans le match sur penalty. À cause d’une faute pas si évidente que cela de Kalulu sur Mudryk, Sudakov remettait les deux équipes à égalité en trompant Chevalier à contre-pied (1-1 à la 32e). Après une réaction française et un poteau de Barcola (38e), l’Ukraine faisait à nouveau parler son réalisme via Sudakov, qui plantait un doublé juste avant la pause (1-2 à la 44e).

🔚 Fin de l'EURO U21 2023 pour nos Bleuets qui s'inclinent en quart de finale face à l'Ukraine.#FRAUKR | #EuroEspoirs pic.twitter.com/UYqzsLTnA1 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 2, 2023

En deuxième période, la France mettait du temps à se révolter. Wahi pensait égaliser en fin de match, mais son but était finalement refusé par la VAR pour un hors-jeu (81e)... Un ascenseur émotionnel fatal à la France, sachant que Bondarenko finissait par faire le break au terme d’une action de grande classe (1-3 à la 86e). Malgré une très bonne génération, les Bleuets de Sylvain Ripoll quittent donc l’Euro Espoirs par la toute petite porte. La semaine prochaine, les demi-finales opposeront l’Ukraine à l’Espagne, et Israël à l’Angleterre.