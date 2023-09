Olivier Giroud aime la F1, la France a son Verstappen

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Auteur d'un excellent début de saison avec l'AC Milan, Olivier Giroud est évidemment dans le groupe retenu par Didier Deschamps pour les deux matchs contre l'Irlande et l'Allemagne.

Du haut de ses 36 ans, Olivier Giroud n’a pas l’intention de prendre sa retraite sportive, et encore moins sa retraite internationale. Et ce début de saison 2023-2024 confirme que Didier Deschamps peut compter sur l’attaquant milanais. Avec déjà quatre buts et une passe décisive avec son club en trois matchs de Serie A, le champion du monde 2018 affiche des statistiques impressionnantes, et cela, dans un championnat majeur. Pour le sélectionneur de l’équipe de France, il n’y a donc aucune hésitation au moment de convoquer Olivier Giroud pour le match qualificatif contre l’Irlande jeudi au Parc des Princes, et celui amical en Allemagne la semaine prochaine. Avant de rejoindre Clairefontaine, dans une sorte de petit pied de nez, lui qui avait été qualifié de « karting » par Karim Benzema, le buteur des Bleus est passé ce week-end par Monza et le Grand Prix de Formule 1.

Olivier Giroud est un grand pro, la France apprécie

Olivier Giroud, Jennifer Giroud, Jade, Evan & Aaron à Monza pour les essais du Grand Prix F1 cet après-midi. 🇮🇹🏎️ pic.twitter.com/QC6LSXoL2Q — Team Giroud (@Teamgiroud_) September 2, 2023

S’il n’a pas commenté l’activité exta-sportive d’Olivier Giroud, Didier Deschamps a reconnu ce lundi en conférence de presse, qu’il se réjouissait de voir l’attaquant de l’AC Milan être dans une telle forme. « C’est son mérite, il a le physique qui lui permet cela, l’hygiène de vie certainement aussi. Et le mental aussi. Olivier a cette envie de se maintenir au haut niveau. Cette saison, il repart sur de très très bonnes bases. Il y a quelques années, 35 ans, c'était un peu la limite pour un joueur. Aujourd’hui, ils sont un certain nombre à frôler les 40 ans. Ils ont un historique différent, c’est surtout le fait d’avoir moins de blessures, tout s'est amélioré concernant la préparation, sur le plan médical aussi, cette capacité à pouvoir prolonger une carrière de quelques années. Mais avec ça, il faut le mental et l'état d'esprit. Olivier a tout ça, c’est une très bonne chose pour lui et pour nous », s’est réjoui le sélectionneur de l’équipe de France.