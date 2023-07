Mondial et JO, la France de Renard peut tout gagner ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'arrivée d'Hervé Renard à la tête de l'Equipe de France féminine a été louée unanimement. C'est encore plus le cas chez ses joueuses, confiantes à l'idée d'avoir trouvé l'homme idoine pour enfin triompher.

Après deux titres mondiaux chez les hommes, l'Equipe de France va t-elle enfin connaître la consécration chez les femmes ? Si les Bleus peuvent bénéficier de l'expérience et de la maîtrise d'un Didier Deschamps, les Bleues ont longtemps attendu le (ou la) sélectionneur parfait. Après l'ère Corinne Diacre qui s'est terminée dans la discorde, Hervé Renard a pris la suite. Il a été attendu comme le Messie et, pour le moment, il fait un sans faute sur le terrain. C'est aussi le cas humainement. Renard est loué par la presse, le grand public qui est plus nombreux devant l'écran de télévision et, plus important, par les joueuses.

Avec Hervé Renard, les Bleues s'attendent au succès

Les cadres de l'Equipe de France se succèdent au micro pour soutenir le choix de la FFF de miser sur Hervé Renard. Pour la capitaine Wendie Renard, son sélectionneur a amené « la rigueur et l’exigence » nécessaires pour gagner un premier titre majeur. Même son de cloche pour Kadidiatou Diani, qui est confiante dans le fait de pouvoir enfin gagner quelque chose. Ce peut-être en 2023 et même en 2024 pour le tournoi olympique de Paris 2024.

« Déjà, il y a eu beaucoup de changements. On a demandé des choses qu'on a pu avoir. On a essayé de mettre toutes les chances de notre côté pour aller le plus loin possible et cette année peut être l'année où on remporte quelque chose. Même si ça ne se fait pas maintenant, il y aura aussi les JO. C'est sur du long terme, parce que le nouveau staff vient d'arriver », a t-elle déclaré dans France Football. Une confiance forcenée, premier pas nécessaire sur la route de la victoire pour l'Equipe de France féminine. Une équipe qui pêchait trop souvent mentalement par le passé mais qui est bien décidée à changer cet état de fait avec Hervé Renard.