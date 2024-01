Mbappé privé des JO 2024, il n'en fera pas un scandale

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Antoine Dupont a eu le feu vert pour disputer les Jeux Olympiques de Paris avec l'équipe de rugby à 7, mais rien n'a encore été décidé concernant la participation de Kylian Mbappé au tournoi de football.

A un peu plus de six mois des JO 2024 (26 juillet au 11 août), on ne sait pas encore si un ou des joueurs de l'équipe de Didier Deschamps seront autorisés à disputer le tournoi olympique avec la formation de Thierry Henry. Cette compétition n'étant pas au calendrier de la FIFA, les clubs n'ont en effet aucune obligation de libérer leurs joueurs, et en plus le règlement du CIO ne permet pas de retenir plus de trois joueurs qui ont dépassé les U23.

Si le rugby français et Toulouse ont donné leur feu vert pour qu'Antoine Dupont, élu meilleur joueur du monde, soit de la fête, rien n'a filtré concernant Kylian Mbappé. La FFF doit encore discuter avec les clubs, mais surtout nul ne sait où jouera le numéro 10 des Bleus l'été prochain. Interrogé sur ce sujet, l'attaquant vedette du PSG et de l'équipe de France a tenu à dédramatiser les choses.

Mbappé et les JO, pas de polémique

Car s'il est déterminé à défendre le maillot tricolore aux JO de Paris, après avoir joué l'Euro 2024 avec l'équipe de France, Kylian Mbappé ne tapera pas du poing sur la table si cela n'est pas possible. « Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses. Si on me laisse les faire, j’irais avec grand plaisir mais si ce n’est pas possible, je comprendrais. Pour tout sportif, les JO ont une place spéciale et je souhaitais déjà aller à Tokyo car je veux tout gagner et inscrire mon nom dans l’histoire de l’équipe de France comme celui d’un joueur qui a compté », a confié, dans un entretien accordé au mensuel GQ, le joueur parisien. La Fédération Française de Football est donc prévenue, elle peut aborder ce sujet avec tranquillité, Kylian Mbappé ne sera pas du genre à taper un scandale si finalement, il n'est pas retenu. Du côté du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi a déjà fait savoir qu'il ne s'opposerait pas à la présence de Mbappé lors des Jeux Olympiques, mais bien évidemment le président qatari du club de la capitale ne sait pas s'il sera encore le patron de l'attaquant français en juillet prochain.