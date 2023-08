Mbappé privé des Bleus, l’autre menace venue du Qatar

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

En conflit avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé manquera au moins le début de saison en Ligue 1. Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps suit probablement sa situation et devra prendre une décision importante en vue du prochain rassemblement en septembre.

Le Paris Saint-Germain ne sait plus quoi inventer pour mettre la pression sur Kylian Mbappé. Pour le moment, la mise à l’écart ne suffit pas pour inciter l’attaquant à prolonger ou à partir cet été. Pas plus que la lettre envoyée par la direction, dans laquelle le Français est accusé de mettre le club en danger. L’ancien Monégasque reste déterminé à honorer sa dernière année de contrat et à quitter librement la capitale en 2024. Une offre concrète du Real Madrid aurait pu débloquer la situation mais la Maison Blanche attend un signe de Kylian Mbappé pour se lancer.

Faire croire que l’avenir de ses salariés dépend des 100 ME de transfert de Mbappé, après avoir acheté Gonçalo Ramos et Ugarte pour 140 ME: le PSG se fout de la gueule du monde. Et manipule ses supporters. — vincent duluc (@vincentduluc) August 11, 2023

Dans ce contexte, un certain Didier Deschamps pourrait représenter un allié pour le Paris Saint-Germain. En effet, Le Quotidien du Sport croit savoir que le sélectionneur de l’équipe de France ne compte pas appeler son attaquant lors du prochain rassemblement en septembre s’il n’a pas disputé la moindre rencontre d’ici là. Kylian Mbappé aurait même été prévenu par le coach français. A priori, le membre du loft parisien ne foulera pas les pelouses de Ligue 1 en début de saison et se mettrait donc en danger.

Mbappé devra trouver une solution

Il semble tout de même peu probable que Didier Deschamps se prive de son capitaine. Kylian Mbappé n’a pas suivi la préparation attendue et risque d’arriver à Clairefontaine en petite forme. Mais le sélectionneur des Bleus, comme il l’a déjà prouvé par le passé, n’est pas du genre à abandonner ses cadres lorsqu’ils rencontrent des difficultés en club. Le Parisien devra néanmoins trouver une solution, sans quoi Didier Deschamps pourra difficilement le convoquer s’il passe la saison au placard avant l’Euro.