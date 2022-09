EdF : Les nouveaux prêts pour le Qatar, la concurrence est prévenue

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'Equipe de France est actuellement réunie à Clairefontaine pour préparer deux rencontres de Ligue des Nations contre l'Autriche (22 septembre) et le Danemark (25 septembre). Deux rencontres qui devraient permettre à quelques nouveaux visages de faire leur grand début sous le maillot bleu.

Didier Deschamps et ses troupes sont réunies depuis quelques heures à Clairefontaine pour préparer deux matchs de Ligue des Nations. Si l'équipe de France est déjà éliminée de la compétition, ce rassemblement fera office de dernière répétition avant la Coupe du monde au Qatar. Problème pour Didier Deschamps, il doit composer avec de nombreuses absences. Et pas des moindres, puisque des joueurs comme Hugo Lloris, Karim Benzema, N'Golo Kanté ou encore Paul Pogba ne seront pas de la partie. Didier Deschamps a donc dû faire avec les moyens du bord. Quelques nouvelles têtes ont été convoquées, comme Youssouf Fofana, Benoit Badiashile (AS Monaco) et Randal Kolo Muani (Francfort). Ces trois joueurs étaient présents ce lundi devant la presse à Clairefontaine.

Des petits nouveaux au Mondial ?

L'occasion pour eux d'en dire plus sur leur sentiment et leurs ambitions futures avec les Bleus. Dans des propos rapportés par Le Parisien, Benoit Badiashile a notamment fait part de sa surprise d'avoir été sélectionné par Deschamps. « Je ne m’y attendais pas forcément. Quand on est sélectionné pour la dernière liste avant le Mondial, on peut avoir des ambitions et espérer y participer. » Même son de cloche du côté de Kolo Muani, un peu mal à l'aise devant la presse mais qui a défini sa sélection comme une bonne surprise. Pour lui, s'il devait connaître une première cap, ce serait d'ailleurs plus fort que de démarrer en Ligue des champions, compétition qu'il vient de connaître sous les couleurs de Francfort.

La chance de Fofana ?

Enfin, Youssouf Fofana veut surtout profiter de l'instant présent, ne pensant pas du tout à faire partie de la liste de l'équipe de France pour la Coupe du monde : « Le Qatar pour l’instant, c’est très, très loin dans ma tête. J’ai 23 ans et j’honore ma première convocation. Aux yeux des gens, ça peut paraître normal, mais c’est beaucoup de travail. Je suis très fier de moi et j’espère continuer sur cette ligne constante », a-t-il sobrement indiqué. Si Didier Deschamps a très certainement en tête la majeure partie du groupe qui ira au Qatar, les derniers tickets seront possiblement distribués lors de ces deux prochains matchs contre l'Autriche et le Danemark, les 22 et 25 septembre.