Les stars françaises aux JO, la FFF maintient le suspense

En difficulté pour la composition de sa pré-liste avant les Jeux Olympiques, Thierry Henry a dû composer avec de nombreux refus. Le sélectionneur des U23 français a finalement annoncé un groupe moins compétitif que prévu. Un effectif toujours provisoire, rappelle la Fédération Française de Football.

Absent de la pré-liste annoncée, Andy Diouf devrait pourtant disputer les Jeux Olympiques de Paris. Selon les informations de RMC, le milieu du Racing Club de Lens sera appelé en renfort suite à la décision du Paris Saint-Germain qui refuse de libérer Warren Zaïre-Emery pour cette compétition hors calendrier FIFA. Une réponse négative qui vient compléter la collection de Thierry Henry. A force de barrer des noms, le sélectionneur de l'équipe de France olympique se retrouve avec un groupe moins compétitif que prévu, et forcément critiqué par les observateurs.

👨‍🎨 Une 𝙥𝙧𝙚́-𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 à 2️⃣5️⃣ noms 📋



Découvrez les joueurs appelés par Thierry Henry pour préparer les 𝙅𝙚𝙪𝙭 🇫🇷👊#BleuCollectif pic.twitter.com/qp1YK3QEC8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2024

Il n’y a pourtant pas de quoi paniquer, tempère le président de la Fédération Française de Football Philippe Diallo, impatient de découvrir la liste définitive. « On travaille beaucoup. Thierry Henry d'abord et son équipe : au quotidien auprès des clubs français et étrangers, s’est expliqué le dirigeant en marge de son Assemblée générale à Clairefontaine. Il faut une forme de sérénité et ne pas critiquer trop tôt : la liste est le 3 juillet. Thierry Henry a présenté une liste qui était "virtuelle", avec des joueurs qui peuvent y rentrer et des joueurs qui peuvent en sortir. »

Diallo serein avant la liste définitive

« Attendons le 3 juillet pour voir la liste définitive qu'on sera capable de présenter. J'ai le sentiment que nous aurons la meilleure équipe possible le 3 juillet. Ce sont des matchs de football. En 84, nous n'étions pas favoris et nous avons remporté le tournoi olympique. Je reste confiant dans le fait d'avoir une équipe compétitive, capable d'aller chercher l'objectif que nous nous sommes donnés, à savoir monter au moins sur le podium olympique », a rassuré le patron du foot tricolore, comme s’il pensait certains clubs réticents capables de changer d’avis.