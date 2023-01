Le Graët convoque le comité exécutif de la FFF en urgence !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Mercredi, le comité exécutif de la Fédération Française de Football va se réunir en urgence à la demande du président Noël Le Graët.

En pleine tourmente, Noël Le Graët appelle ses troupes à la rescousse. Selon les informations du Parisien et de L’Equipe, le président de la Fédération Française de Football a convoqué le comité exécutif de la FFF pour une réunion de crise, laquelle se tiendra mercredi au siège de la Fédération. Ce n’est pas contraint et forcé que Noël Le Graët va réunir son gouvernement puisque ces derniers jours, il l’envisageait très fortement et souhaitait qu’il se tienne après son audition de ce mardi par les inspecteurs qui réalisent un audit sur la FFF à la demande du ministère des Sports. Selon L’Equipe, Noël Le Graët a été incité ces dernières heures à réunir le COMEX, qui n’a que très peu apprécié d’être informé de la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026… le jour de l'annonce sans aucune information précédente. Cette réunion de crise devrait donc déboucher sur un nouveau mode de fonctionnement.

Florence Hardouin veut faire tomber Noël Le Graët

Moi quand j ai entendu les propos de le Graët pic.twitter.com/FYimBk1wpf — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) January 8, 2023

Le climat est plus tendu que jamais pour Noël Le Graët, dans la tourmente après ses déclarations au sujet de Zinedine Zidane et alors qu’il est acculé par les accusations de harcèlement sexuel. De plus, Florence Hardouin, directrice générale de la FFF qui sera auditionnée ce mardi par les inspecteurs de l’inspection générale qui mènent l’audit sur la Fédération, est en passe de lâcher son président. En guerre ouverte avec Noël Le Graët depuis plusieurs semaines, elle va devoir également répondre aux questions des enquêteurs, sur les agissements de son président, mais aussi sur la gestion de la FFF. Et tandis que plusieurs l’annoncent sur le départ, Florence Hardouin œuvre très fortement pour faire partir le président de la FFF, affirme de son côté RMC. Dans les couloirs de la Fédération, elle ne cache plus à personne qu’elle œuvre en coulisse pour que Philippe Diallo soit le successeur de Noël Le Graët au plus vite, quitte à faire quelques révélations gênantes sur « NLG », assure la radio sportive. Autant dire que dans les 24 heures à venir, il va se passer des choses et tout le monde n’y résistera pas.