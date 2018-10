EdF : Kanté est trop timide pour avouer qu'il est le chouchou des Français

Dans : Equipe de France, Foot Europeen, Premier League.

Depuis le sacre mondial de l’Equipe de France, plusieurs joueurs ont vu leur notoriété exploser auprès du grand public.

On pense à Kylian Mbappé par exemple, mais pas seulement. Ngolo Kanté fait désormais figure de chouchou des Français. Mais en conférence de presse, le joueur de Chelsea a refusé de s’attribuer officiellement ce statut. « Je reste un joueur de football, je ne vais pas changer la vie des supporters » a nuancé l’ancien milieu défensif de Caen, bien trop timide pour reconnaître publiquement qu’il est tout simplement adoré de tous.

« C’est vrai que je reçois pas mal de sympathie et de compliments de la part des supporters. Après je ne me sens pas particulièrement comme le chouchou. J’apprécie cette sympathie mais je prends du recul là-dessus. Au final, je reste un joueur, je ne vais pas changer leur vie (...) Peut-être que ces marques de sympathie sont dues à mon parcours, à ma personnalité. Je reste comme je suis » a confié le milieu défensif des Bleus, préservé face à l’Islande et qui retrouvera sa place dans le onze de départ tricolore contre l’Allemagne, mardi soir au Stade de France.