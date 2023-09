La France protège Mbappé, il ne parlera pas

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé devait s'exprimer ce mercredi à deux jours du match contre l'Irlande. La star du PSG a été dispensée et laissera sa place à Antoine Griezmann, mais pas le brassard.

La tradition veut que un ou deux jours avant un match, le capitaine des Bleus fasse face aux médias, et mardi, RMC annonçait que Kylian Mbappé serait donc ce mercredi face à la presse. Bien évidemment, du côté de l’équipe de France, on sait bien que l’attaquant tricolore sera surtout attendu sur des sujets liés aux événements de l’été au Paris Saint-Germain et nettement moins sur les Bleus. Face à cela, la réflexion a été importante du côté de Didier Deschamps et finalement une décision a été prise à quelques heures seulement de ce rendez-vous prévu entre le vice-champion du Monde 2018 et les journalistes.

Pour éviter à Kylian Mbappé de devoir gérer ce flot de questions sur le PSG, et en accord avec le joueur des champions de France, il a finalement été décidé que ce n’est pas la capitaine des Bleus, mais le vice-capitaine qui allait s’y coller. C’est donc Antoine Griezmann qui fera face aux médias à deux jours du rendez-vous qualificatif pour l’Euro 2024 contre l’Irlande au Parc des Princes.