La France humiliée, la gifle d'Al-Khelaifi à Lionel Messi

Cette semaine encore, Lionel Messi s'est plaint de ce qu'il avait vécu au Paris Saint-Germain. Et cette fois, c'est l'accueil réservé à l'Argentin après le titre mondial qui l'a choqué. De quoi faire bondir Nasser Al-Khelaifi.

Depuis qu'il a rejoint l'Inter Miami, Lionel Messi ne se prive pas de faire savoir « l’enfer » qu'ont été pour lui les deux saisons passées à Paris, même si la star argentine était très grassement payée et avait des conditions de vie idyllique. De quoi faire fulminer les supporters du PSG, lesquels n'ont jamais regretté le départ de la Pulga, dont le seul souvenir restera d'avoir gagné le Mondial 2022 avec l'Argentine au moment où il portait le maillot parisien. Justement, cette semaine, le septuple Ballon d'Or a regretté l'accueil qui lui a été réservé à son retour en France après le sacre de son équipe au Qatar. Des propos qui ont été rapportés à Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain ayant l'intention de faire taire Messi sur ce sujet.

On ne fête pas le titre argentin en France, tant pis pour Messi

Malgré sa nationalité qatarie, le patron du PSG est bien conscient qu'infliger une fête au public du Parc des Princes après la victoire de l'Argentine en finale du Mondial face à la France d'un certain Kylian Mbappé n'aurait pas été convenable. « Même si on parle beaucoup à l'extérieur, je ne sais pas ce que Leo Messi a dit ou ce qu'il n'a pas dit. Comme tout le monde l'a vu, à son retour après le Mondial, nous avons même publié une vidéo sur le site du PSG, nous avons célébré Leo Messi à l'entraînement. Et nous l’avons également célébré en privé. Mais avec respect, car nous sommes un club français. C'était bien sûr sensible de faire la fête au Parc des Princes. Nous devons respecter le pays qu'il a vaincu, ses coéquipiers de l'équipe de France, et nos supporters aussi », a fait remarquer le patron du Paris Saint-Germain à quelques heures du match entre son équipe et l'Olympique de Marseille.

Après deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23.



Le Club souhaite, avec une émotion certaine, beaucoup d’autres succès à Leo pour la suite de sa carrière. #MerciMessi 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023

Il est vrai que voir le joueur argentin fêter le sacre mondial en France aurait été mal vécu, d'autant que lors des célébrations en Argentine, Lionel Messi n'avait pas empêché Emiliano Martinez d'avoir un comportement injurieux à l'encontre de Kylian Mbappé. En refusant de fêter cela au Parc des Princes, Nasser Al-Khelaifi a pris la décision la plus sage, quitte à vexer l'ancien Barcelonais qui aurait aimé pouvoir aller au bout de la fête avec la Coupe du Monde. Et il suffit de se demander si, dans la situation inverse, le public argentin aurait fait la fête à un joueur français champion du monde face à l'Argentine en finale.