La France fait le spectacle, le Brésil éliminé

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Mondial 2023

Sydney Football Stadium

France bat Panama : 6 à 3

Buts : Cox (2e), Pinzon (64e sp), Cedeno (87e) pour le Panama; Lakrar (21e), Diani (28e, 37e sp, 52e sp), Le Garrec (45e+5), Becho (90e+10)

Pour son dernier match de poule, la France a battu Panama (6-3) et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Tenu en échec (0-0) par la Jamaïque, le Brésil est déjà éliminé.

Après avoir fait l'essentiel en dominant le Brésil, les Bleues devaient finir le travail ce mercredi contre le Panama, équipe la plus faible du groupe. Mais après avoir été rapidement menées au score, les joueuses d'Hervé Renard sont rapidement passées devant au score, avec un triplé de Diani. En fin de match les Françaises ont eu un coup de moins bien, encaissant deux buts coup sur coup (5-3 à la 87e), avant de finalement donner encore plus d'ampleur au score par Becho (6-3, 90e+10). La grosse surprise est venue de l'autre match où le Brésil a calé (0-0) face à la Jamaïque, et se retrouve d'ores et déjà éliminé du Mondial 2023. Au prochain tour, la France devrait affronter l'Allemagne, deuxième du groupe H avant le dernier match, ou la Colombie ou même éventuellement le Maroc, qui jouera son avenir jeudi.