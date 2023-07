La France bousculée par l’Australie

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Pour son dernier match de préparation avant la Coupe du monde, l’équipe de France s’est inclinée 1-0 face à l’Australie, qui jouait à domicile. Le seul but de la rencontre est venu de Fowler à la 66e minute. Pour le reste, les Tricolores ont été mises en difficulté en défense, et ont peiné à se procurer des occasions. A noter la blessure de Selma Bacha à la dernière seconde de jeu, et qui est sortie sur civière avec une grosse douleur à la cheville.