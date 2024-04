Mathias passe aux aveux, Paul Pogba ne lui a jamais pardonné

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'affaire Pogba a fait couler beaucoup d'encre pendant de nombreux mois. Mathias Pogba a même fini incarcéré...

Le 19 mars 2022, Paul Pogba était malheureusement séquestré et braqué en banlieue parisienne par deux hommes qui lui demandaient la somme de 13 millions d'euros. L'affaire est toujours en cours car la justice tente de faire la lumière sur les personnes qui étaient réellement présentes cette nuit-là. On sait déjà que trois amis d'enfance plus deux autres individus étaient de la partie. Ils ont d'ailleurs tous été mis en examen à Paris pour extorsion avec arme et séquestration en bande organisée. Ce que l'on sait aussi, c'est que son frère Mathias Pogba n'était pas présent. Problème, il a adhéré à la version des hommes qui y étaient, eux qui affirmaient être des « victimes » des braqueurs et avoir été violentés car Paul Pogba ne voulait pas régler la somme demandée.

Mathias Pogba, l'appel du pied

Dans une série de vidéos, Mathias s'était même lâché sur Paul Pogba, dénonçant son comportement et l'accusant de les avoir tous abandonnés. Mais voilà, en ce mois d'avril 2024, tout a bien changé et Mathias Pogba a été mis face à l'évidence : il a été dupé. Le 25 janvier, la magistrate chargée de l'affaire lui montrait les résultats de l'exploitation du téléphone portable d'un des mis en cause. Il en est sorti, selon L'Equipe, les « contours d'une organisation de la nuit fatidique par au moins deux des suspects, Adama C. et Mamadou M. ». Dans des propos aussi relayés par le média français, on sait ce qu'a dit Mathias lors de son interrogatoire par la juge d'instruction chargée des investigations sur la séquestration de Paul Pogba : « J'ai été la marionnette de tous. On m'a baladé de gauche à droite, on m'a menti depuis le début. C'est comme des frères pour nous. Ils viennent me raconter tout ça comme si c'était des victimes alors que tout était déjà orchestré. Je voulais sortir la rage mais à aucun moment lui mettre la pression. J'espère le revoir au plus vite. (...) Ça prendra le temps que ça prendra mais j'espère que notre union va se reconsolider ». Reste à savoir quelle sera la réaction de Paul Pogba, qui doit en plus de cela gérer une suspension pour dopage qui met en péril sa fin de carrière...