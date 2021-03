La France assure l'essentiel contre le Kazakhstan

Dans : Equipe de France.

Qualification Mondial 2022

Kazakhstan – France : 0-2

Buts : Dembélé (19e) et Maily (44e csc) pour la France

Dans un match particulier disputé sur une pelouse synthétique, la France a assuré l’essentiel en venant à bout du Kazakhstan (0-2).

Trois jours après le nul contre l’Ukraine au Stade de France, Didier Deschamps avait pris la décision de faire tourner son équipe. Seuls Antoine Griezmann et Hugo Lloris enchaînaient un second match consécutif. Aligné dans le couloir droit de l’attaque tricolore, Ousmane Dembélé ouvrait le score rapidement sur une belle passe décisive d’Anthony Martial (19e, 0-1). Avant la mi-temps, le défenseur du Kazakhstan, Maily, permettait aux Bleus de faire le break (44e csc). En seconde période, les Bleus auraient pu alourdir le score mais Mbappé ratait un penalty. L’essentiel est là pour la France, qui compte quatre points en deux matchs et prend la tête de ce groupe de qualifications à la Coupe du monde 2022.